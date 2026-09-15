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Канчельскис о Батракове: «Только сумасшедший будет ругать его за плохой дебют в ЛЧ. После РПЛ это как небо и земля, он никогда не играл на таком уровне. Опыт же надо получать»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что Алексею Батракову надо привыкнуть к Лиге чемпионов.

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