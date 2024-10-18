Новые отечественные патроны для борьбы с мелкими БПЛА испытали в зоне СВО

Российские военные испытали в зоне СВО новые отечественные патроны для борьбы с малоразмерными беспилотниками, образцы предназначены для поражения на дистанциях до 50 м, сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник.
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