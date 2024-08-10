Поездка представителей тамбовской молодёжи на Байконур обойдётся в 3,6 млн рублей

На поездку 17 тамбовчан на космодром Байконур из бюджета региона потратят около 3,6 миллиона рублей. Услуги «по организации мероприятий гражданско-патриотической направленности» правительству Тамбовской области окажет столичная компания – ООО «Рекламный проспект», которая выиграла торги, снизив начальную стоимость контракта на 247 тысяч рублей.