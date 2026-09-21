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МОСИНФОРМ

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XXII Международная ювелирная выставка «JUNWEX МОСКВА 2026» пройдет на ВДНХ с 23 по 27 сентября

XXII Международная ювелирная выставка «JUNWEX МОСКВА 2026» пройдет на ВДНХ с 23 по 27 сентября

С 23 по 27 сентября 2026 года на ВДНХ пройдет XXII Международная ювелирная выставка, которая станет первым мероприятием в новом павильоне № 20 «Форум».

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