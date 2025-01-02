🎅На плато Ай-Петри открылась резиденция Деда Мороза Со 2 до 7 января здесь организуют спортивные активности, народные гуляния и хороводы в старославянском стиле.
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🎅На плато Ай-Петри открылась резиденция Деда Мороза Со 2 до 7 января здесь организуют спортивные активности, народные гуляния и хороводы в старославянском стиле.