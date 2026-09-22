Павел Малков: Ремонт дорог, которые обновляются по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», должен быть завершен в установленные сроки

В текущем году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» ведется ремонт на 22 объектах, среди них 6 мостовых сооружений.
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