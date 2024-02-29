В Екатеринбурге профессор одного из уральских вузов отдал мошенникам 1.3 млн рублей

В отдел полиции № 11 Железнодорожного района поступило заявление от местного жителя 1958 года рождения, профессора одного из уральских вузов, что неизвестные обманным путем списали с его счета 1 миллион 300 тысяч рублей.
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