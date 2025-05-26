Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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В Москве семейная пара защитила восьмилетнюю девочку от парня, пытавшегося увести её с катаной в подъезд

В Москве семейная пара защитила восьмилетнюю девочку от парня, пытавшегося увести её с катаной в подъезд

Avia.pro - СМИ Зловещий разговор в магазине Всё началось в небольшом супермаркете на 3-й Парковой улице в районе Измайлово.

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