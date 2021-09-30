На приморском фестивале ГТО отличились уссурийские пенсионеры

В Приморье впервые прошел фестиваль ГТО среди спортсменов старше 50 лет. Команда из Уссурийска заняла четвертое место в общем зачете, однако участники коллектива привезли с соревнований золото и серебро личного первенства, сообщает ИА UssurMedia.
В Приморье впервые прошел фестиваль ГТО среди спортсменов старше 50 лет. Команда из Уссурийска заняла четвертое место в общем зачете, однако участники коллектива привезли с соревнований золото и серебро личного первенства, сообщает ИА UssurMedia.
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