ANDRES GUTIERREZ/GLOBALLOOKPRESS Сторонники завоза мигрантов бьют тревогу по поводу массового отъезда гастарбайтеров из страны.
МИГРАНТЫ УЕДУТ — БУДЕТЕ ЗНАТЬ: РУССКИМ НАЧАЛИ ОТКРЫТО УГРОЖАТЬ
Комментарии
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лина любимцева
Этих мигрантов нужно отслеживать, они должны платить налоги, незаконных мигрантов выдворять, А ЭТОГО НЕ ДЕЛАЕТСЯ. Я так думаю, что там еще и коррупционная схема работает вовсю. Какие-то национальные диаспоры появились... Наркоторговцы уже распоясались по всей России... ЧТО ЭТО ВООБЩЕ ТВОРИТСЯ?!!
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14 час.
лл
лина любимцева
Ну... пол-страны не может не работать, вы тут не выдумывайте...
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14 час.
Зоя
набирайте всех с деревень,где народ целыми семьями от безделья спивается,и не будет кишлаков..Начните с себя,уж давно пора,нельзя быть немного беременной,всех безработных устроить тотально на все места мигрантов,зарплата своим будет .конечно,выше!!
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13 час.
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