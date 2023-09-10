МИГРАНТЫ УЕДУТ — БУДЕТЕ ЗНАТЬ: РУССКИМ НАЧАЛИ ОТКРЫТО УГРОЖАТЬ

лина любимцева Этих мигрантов нужно отслеживать, они должны платить налоги, незаконных мигрантов выдворять, А ЭТОГО НЕ ДЕЛАЕТСЯ. Я так думаю, что там еще и коррупционная схема работает вовсю. Какие-то национальные диаспоры появились... Наркоторговцы уже распоясались по всей России... ЧТО ЭТО ВООБЩЕ ТВОРИТСЯ?!!

лл лина любимцева Ну... пол-страны не может не работать, вы тут не выдумывайте...