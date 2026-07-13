Удары по цехам с БПЛА, складам горючего и наёмникам: ВС РФ поразили военные объекты Киева в 142 районах

Российские войска поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ, места хранения и цеха сборки БПЛА, а также склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов противника, сообщает Минобороны.
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