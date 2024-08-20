Дело экс-замглавы Минцифры Паршина о получении взятки завершено

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о взяточничестве в отношении бывшего заместителя главы Минцифры России Максима Паршина и экс-генерального директора ООО "Бюджетные и финансовые технологии" Александра Моносова.
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