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Дело экс-замглавы Минцифры Паршина о получении взятки завершено

Дело экс-замглавы Минцифры Паршина о получении взятки завершено

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о взяточничестве в отношении бывшего заместителя главы Минцифры России Максима Паршина и экс-генерального директора ООО "Бюджетные и финансовые технологии" Александра Моносова.

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