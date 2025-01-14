OpenAI представила план регулирования ИИ, призвав власти США инвестировать мил...

OpenAI представила план регулирования ИИ, призвав власти США инвестировать миллиардыКомпания OpenAI опубликовала экономическую дорожную карту для искусственного интеллекта (ИИ), предложив меры для успешного развития этой технологии в США.
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