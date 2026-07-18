Поезда Самара–Уфа 18 июля вернулись в график

АО «Самарская пригородная пассажирская компания» внесло корректировки в ранее опубликованные планы. Скорые пригородные поезда № 7006, № 7004 и № 7002, следующие по маршруту Самара – Уфа, 18 июля 2026 года будут курсировать в соответствии с действующим графиком.