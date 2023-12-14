Виктор Вембаньяма сделал 2 данка и 2 блок-шота за 45 секунд

«Сан-Антонио» проиграл 18-й раз подряд – 119:122 против «Лейкерс». В огненной концовке первой половины форвард «Сперс» Виктор Вембаньяма сначала поставил сверху с сопротивлением Энтони Дэвиса за 45 секунд до конца, затем сделал блок-шот в защите, устремился в быстрый отрыв и снова вколотил сверху с навеса.