Телеведущий Руслан Осташко честно высказался о поездке руководства Духовного управления мусульман (ДУМ) России в Турцию.
"РАССАДНИК ЭКСТРЕМИЗМА": ТЕЛЕВЕДУЩИЙ ЧЕСТНО ВЫСКАЗАЛСЯ О ПОЕЗДКЕ ДУМ В ТУРЦИЮ
Комментарии
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Елена Филиппова
Слишком много лебезит наша власть перед исламистами, как иностранными, так и внутри страны. Мечетей понастроили, школы религиозные пооткрывали, чуть не с пеленок в детей вкладывают ненависть к русским, к христианству, к России.
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13 час.
Наталия
Хотели открытое общество- получили. Очень одностороннее. Едут они туда за инструкциями. И не только они. К нам же, почему-то, никто для этого не едет, ни православные, ни мусульмане, ни буддисты, ни, тем более, иудеи.
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11 час.
Silver Kont
Пора уже на Колыму отправлять полным составом, на добычу золота для страны.... И нехуй с ними церемониться, обычные ослоёбы, возомнившие себя невесть кем...
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10 час.
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