"РАССАДНИК ЭКСТРЕМИЗМА": ТЕЛЕВЕДУЩИЙ ЧЕСТНО ВЫСКАЗАЛСЯ О ПОЕЗДКЕ ДУМ В ТУРЦИЮ

Елена Филиппова Слишком много лебезит наша власть перед исламистами, как иностранными, так и внутри страны. Мечетей понастроили, школы религиозные пооткрывали, чуть не с пеленок в детей вкладывают ненависть к русским, к христианству, к России.

Наталия Хотели открытое общество- получили. Очень одностороннее. Едут они туда за инструкциями. И не только они. К нам же, почему-то, никто для этого не едет, ни православные, ни мусульмане, ни буддисты, ни, тем более, иудеи.