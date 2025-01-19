Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 839 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Елкин
    Михаил! На всех этих харях написано: "Вор"! Но воры чувствуют себя прекрасно среди таких же....руководителей безидейн..."Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ ДЕ...
  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Этой, говорящей обезьяне очень идет тот "макияж", что на последних фото. Однако, что-то мне подсказывает, что этим ег...Снова довыступалс...
  • Владимир Минаков
    Игорь, нет, это грузины с абхазами и аджарцами, на рынках мандаринами, хурмой и гранатами, с ноября и до марта, торго..."Пришлось в Узбек...

"РАССАДНИК ЭКСТРЕМИЗМА": ТЕЛЕВЕДУЩИЙ ЧЕСТНО ВЫСКАЗАЛСЯ О ПОЕЗДКЕ ДУМ В ТУРЦИЮ

"РАССАДНИК ЭКСТРЕМИЗМА": ТЕЛЕВЕДУЩИЙ ЧЕСТНО ВЫСКАЗАЛСЯ О ПОЕЗДКЕ ДУМ В ТУРЦИЮ

Телеведущий Руслан Осташко честно высказался о поездке руководства Духовного управления мусульман (ДУМ) России в Турцию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена Филиппова
Слишком много лебезит наша власть перед исламистами, как иностранными, так и внутри страны. Мечетей понастроили, школы религиозные пооткрывали, чуть не с пеленок в детей вкладывают ненависть к русским, к христианству, к России.
Ответить
13 час.
Наталия
Хотели открытое общество- получили. Очень одностороннее. Едут они туда за инструкциями. И не только они. К нам же, почему-то, никто для этого не едет, ни православные, ни мусульмане, ни буддисты, ни, тем более, иудеи.
Ответить
11 час.
Silver Kont
Пора уже на Колыму отправлять полным составом, на добычу золота для страны.... И нехуй с ними церемониться, обычные ослоёбы, возомнившие себя невесть кем...
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх