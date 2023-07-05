"Предателей полно в российской элите. Я доподлинно это знаю". Хинштейн рассказал, где скрывается 5 колонна в России

Кальян

Стареет Путин ,стареет , хватка уже не та ,слабеет царь , воощую видно жалость в нем какая то появляется или к народу или к самому себе, тех кто его хочет скушать, а Путин хочет им что то с жалостью объяснить что нельзя так делать, эта жалость его к капиталистам частным бизнес спекулянтам и губит Россию , но Россию он Путин любит чего не говори , при фашизме при Социализме производственная экономика работала в жесткой системе под Властью существуючего режима ,сейчас бардак в России богатеют те кто жестко поднимает спекуляцию в стране ,,Купил продал,, такого не должно быть в такой стране большой территориально как Россия в малых странх Мира ,,Купи продай,. спекуляция это нормальное явление без которого страна не выживет ,но в России это спекуляцию нельзя развивать тем более столько времени 30 лет это очень много , все зависит от главы страны ,а Путин стареет слабеет ,жалость в душе и теле это диагноз у медиков они знают что это такое ,от сюда и 5 пятая колонна во Власти за спиной Путина ....