ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО Федеральные каналы и чиновники продолжают высказываться насчет событий прошлой недели.
"Предателей полно в российской элите. Я доподлинно это знаю". Хинштейн рассказал, где скрывается 5 колонна в России
Комментарии
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Кальян
Стареет Путин ,стареет , хватка уже не та ,слабеет царь , воощую видно жалость в нем какая то появляется или к народу или к самому себе, тех кто его хочет скушать, а Путин хочет им что то с жалостью объяснить что нельзя так делать, эта жалость его к капиталистам частным бизнес спекулянтам и губит Россию , но Россию он Путин любит чего не говори , при фашизме при Социализме производственная экономика работала в жесткой системе под Властью существуючего режима ,сейчас бардак в России богатеют те кто жестко поднимает спекуляцию в стране ,,Купил продал,, такого не должно быть в такой стране большой территориально как Россия в малых странх Мира ,,Купи продай,. спекуляция это нормальное явление без которого страна не выживет ,но в России это спекуляцию нельзя развивать тем более столько времени 30 лет это очень много , все зависит от главы страны ,а Путин стареет слабеет ,жалость в душе и теле это диагноз у медиков они знают что это такое ,от сюда и 5 пятая колонна во Власти за спиной Путина ....
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34 мин.
СК
Сергей Ковалев
мудрость приходит с возрастом, - говорил классик. нам тока революций не хватает🤝 бытие изменить не сложно, сознание времени требует. а народ зажрался. Церковь тоже учит - скорбями мы мудреем... ну а как? пока ржачь сплошной думать о жизни некогда. пока бабло единое в головах, то о чем можно еще?.. поэтому нефиг. наркомана сначала к батарее наручниками, только потом о жизни. соглашаюсь с вами, - колонны разновеликие давно вывести как минимум из управления надо. но, по ходу, система проросла насквозь так, что разом не выдернуть. но, согласен, и полумеры дела не меняют. грузины, вон, дважды своё МВД полностью меняли. а мы лишь выборочно действуем. и? что вновь пришедшие? а они сразу в коллектив попадают... и фули мы о приезжих на миру болтаем ерундой? ими что, заняться некому? ясен пень, всё куплено. это не значит, что весь народ гнилой, но система в целом...
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25 мин.
Александр Почекунин
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17 мин.
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