Путин пообещал создать комфортные и доступные условия для путешествий по стране

В ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), президент Российской Федерации, Владимир Путин, объявил о намерении российского руководства создать удобные и доступные условия для путешествий по стране.
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