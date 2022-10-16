Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Еленовку ДНР

Украинские войска обстреляли населенный пункт Еленовку в ДНР. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале представительства.
Украинские войска обстреляли населенный пункт Еленовку в ДНР. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале представительства.
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