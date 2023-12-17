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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андре Онана: «Хотите сказать, что лучший вратарь прошлой ЛЧ за 6 месяцев стал худшим в мире? Нет. Все временно»

Андре Онана: «Хотите сказать, что лучший вратарь прошлой ЛЧ за 6 месяцев стал худшим в мире? Нет. Все временно»

В этом сезоне 27-летний вратарь пропустил 39 голов в 24 матчах за «Манчестер Юнайтед» и получил 3 желтые карточки в 16 матчах АПЛ.

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