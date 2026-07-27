Происшествия
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Происшествия

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Председатель Следственного комитета России осмотрел новые здания ведомственного кадетского корпуса в Петергофе

Председатель Следственного комитета России осмотрел новые здания ведомственного кадетского корпуса в Петергофе

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург посетил новые здания Объединенного Санкт-Петербургского кадетского корпуса СК России имени Г.

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