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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Пономарев: «Роднина и Третьяк в Госдуме просто нажимают кнопки, их держат для рекламы «Единой России». Депутаты сейчас небожители. Детей отправляют за границу, счета тоже там»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о деятельности бывших спортсменов в Госдуме.

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