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Царьград

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Высокие показатели эффективности: В США расхвалили русский истребитель Су-57. Но есть проблема

Высокие показатели эффективности: В США расхвалили русский истребитель Су-57. Но есть проблема

Американские журналисты порассуждали об экспортных возможностях русского истребителя Су-57.В Соединённых Штатах заявили, что истребитель Су-57 производства России отличается высокими показателями эффективности, являясь при этом желанным объектом закупки у других стран.

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