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Нижегородская правда

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Нижегородцы могут проголосовать за изменение схемы движения маршрута №74

Нижегородцы могут проголосовать за изменение схемы движения маршрута №74

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области проводит опрос среди пассажиров для оценки целесообразности корректировки действующей схемы движения автобусного маршрута № 74 «Посёлок Высоково — Микрорайон Комсомольский».

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