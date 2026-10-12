Нижегородцы могут проголосовать за изменение схемы движения маршрута №74

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области проводит опрос среди пассажиров для оценки целесообразности корректировки действующей схемы движения автобусного маршрута № 74 «Посёлок Высоково — Микрорайон Комсомольский».
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