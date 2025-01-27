Непристегнутый водитель погиб в ДТП на трассе

Вечером 26 января на трассе Молодежный-Досатуй в Приаргунском округе произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Toyota Chaser потерял управление, съехал с дороги и опрокинулся, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.
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