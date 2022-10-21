Оборона Херсона: Киев несет большие потери, но Зеленский требует наступать

Страна и люди

ВСУ хотят проложить через Днепр мост из трупов украинцев Константин Ольшанский Фото: AP/TASS Командующий спецоперацией генерал армии Константин Суровикин в первом интервью сразу же честно признал: обстановка на Херсонском направлении сложная.