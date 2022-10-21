Страна и люди

9 461 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Курзаева
    у этого депутата рожа уголовника. Не зря священник его "сдал"".Священник донёс в...
  • Сергей Федосеев
    ...а если по большому счёту: стоила ли игр свеч разваливая СССР...ВОЙНА АМЕРИКИ ПРО...
  • Malina
    а почему надо выкупать???? Экспроприировать в пользу Государства!В Крыму напомнили...

Оборона Херсона: Киев несет большие потери, но Зеленский требует наступать

Оборона Херсона: Киев несет большие потери, но Зеленский требует наступать

ВСУ хотят проложить через Днепр мост из трупов украинцев Константин Ольшанский Фото: AP/TASS Командующий спецоперацией генерал армии Константин Суровикин в первом интервью сразу же честно признал: обстановка на Херсонском направлении сложная.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх