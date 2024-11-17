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Кедми раскрыл, как Россия может остановить весь оголтелый Запад сразу

Кедми раскрыл, как Россия может остановить весь оголтелый Запад сразу

Военно-политический эксперт Яков Кедми некоторое время назад в эфире программы «Соловьев LIVE» объяснил, как Россия на Украине может остановить сразу весь враждебный Запад, «вправив ему мозги».

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Комментарии
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Boris Max
Кедми старый еврейский поц, РОССИИ мир с амеркой не нужен. пока америка не выполнит условия ультиматума 15 .12.2021. !!!
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10 час.
Андрей Шишинов
Полное уничтожение ядерным ударом мелкобритании и мозги у оставшегося запада сразу встанут на место. (кроме польши и проебалтики, там мозгов давно нет.)
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6 час.

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