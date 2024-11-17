Кедми раскрыл, как Россия может остановить весь оголтелый Запад сразу

Военно-политический эксперт Яков Кедми некоторое время назад в эфире программы «Соловьев LIVE» объяснил, как Россия на Украине может остановить сразу весь враждебный Запад, «вправив ему мозги».
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