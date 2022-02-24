Американский политик Тахер: США используют признание ЛНР и ДНР для эскалации на Украине

Администрация президента США Джо Байдена воспользуется решением России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик в качестве повода для эскалации украинского кризиса, сообщил экс-кандидат от республиканцев в Сенат США Ибра Тахер.
Администрация президента США Джо Байдена воспользуется решением России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик в качестве повода для эскалации украинского кризиса, сообщил экс-кандидат от республиканцев в Сенат США Ибра Тахер.
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