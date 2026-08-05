Шалабаев: нижегородские аграрии начали уборку на 11,5 тыс. га

В Нижнем Новгороде дан старт уборочной кампании. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев. На первом этапе к полевым работам приступили три сельскохозяйственных предприятия, в ближайшее время к ним присоединятся остальные участники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии