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Царьград

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Шалабаев: нижегородские аграрии начали уборку на 11,5 тыс. га

Шалабаев: нижегородские аграрии начали уборку на 11,5 тыс. га

В Нижнем Новгороде дан старт уборочной кампании. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев. На первом этапе к полевым работам приступили три сельскохозяйственных предприятия, в ближайшее время к ним присоединятся остальные участники.

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