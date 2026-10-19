Владельцы квартир иногда разделяют жилье перегородками и выставляют образовавшиеся помещения на продажу как отдельные студии, однако покупатель в таком случае может получить не самостоятельную квартиру, а лишь долю в праве собственности на исходный объект.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Москве прошли о...
- На Украине подпол...
- Горелкин назвал с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым