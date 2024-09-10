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Царьград

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В Петербурге "Лада" сбила внезапно появившегося на дороге школьника

В Петербурге "Лада" сбила внезапно появившегося на дороге школьника

Мальчик выбежал на дорогу из-за припаркованного автомобиля, и водитель не успел среагировать.Вечером в понедельник, 9 сентября, возле дома №55 по Ленинскому проспекту в Петербурге произошло ДТП с участием школьника, сообщают в официальном телеграм-канале полиции.

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