Не помогло: жители ЖК в Новороссийске не могут найти способ отучить водителей парковаться у мусорных контейнеров

Не помогло: жители ЖК в Новороссийске не могут найти способ отучить водителей парковаться у мусорных контейнеровВ Новороссийске мусоровозы не могут подъехать к контейнерам с отходами из-за припаркованных автомобилей, которые блокируют доступ.