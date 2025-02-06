Не помогло: жители ЖК в Новороссийске не могут найти способ отучить водителей парковаться у мусорных контейнеров

Не помогло: жители ЖК в Новороссийске не могут найти способ отучить водителей парковаться у мусорных контейнеровВ Новороссийске мусоровозы не могут подъехать к контейнерам с отходами из-за припаркованных автомобилей, которые блокируют доступ.
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