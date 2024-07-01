МИД Турции: эскалация в Ливане негативно отразится на ситуации в Сирии и Ираке

Эскалация в Ливане негативно отразится на ситуации в Сирийской Арабской Республике и Ираке. Об этом, как информирует телевизионный канал A Haber, заявил руководитель министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан, проведший телефонную беседу с и.
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