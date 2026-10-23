Владимир Жириновский предсказывал распад НАТО в 2026 году, объединение США, Канады и Мексики в единое государство и скорое завершение острой фазы конфликта на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия планирует ...
- Почему в Калининг...
- Дизель для США уп...
ВВЖ не пророк, а серьёзный аналитик. а пророки это всякие вовы ульяновы, которые в апреле 17-го пророчат что в ближайшие 100 лет никакой рэволюсии в России не будет, а в октябре 17-го лейба бронштейн сотворил гос.переворот