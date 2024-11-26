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Сотрудника Минобороны посадили в тюрьму за пиратскую Windows на ноутбуке

Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор сотруднику научного учреждения Минобороны, назначив ему полтора года ограничения свободы за использование на служебном ноутбуке пиратской версии Windows, заражённой вирусами.

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