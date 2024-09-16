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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг о СКА: «Миллером поставлена одна задача – побеждать в каждой игре. Но поражение тоже часть победы. Нет команды, которая бы не проиграла ни одного матча»

В первых пяти матчах армейцы набрали пять очков и расположились на седьмом месте в Западной конференции.

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