Царьград

4 455 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел Гончаров
    Только уничтожение кровавого режима Зеленского, другого быть не может. Да будет так, без сомнений. Правда и справедли...Комбат Ходаковски...
  • Владимир Моргунов
    ОНО РАЗВЫСТУПАЛОСЬ !!!! КАКИМ НАДО БЫТЬ, ЧТОБЫ ХОДИТЬ НА ЭТУ МРАЗИНУ....Верка Сердючка с ...
  • ВЛАД ЛАУ
    Не будем нарушать традицию - дойти до столицы агрессора.😊Комбат Ходаковски...

Отлов бездомных собак и кошек в Самаре будут снимать на видео: сколько потратит бюджет

Отлов бездомных собак и кошек в Самаре будут снимать на видео: сколько потратит бюджет

В августе 2022 года бездомных животных на территории Самары будут отлавливать по строгим правилам. В техническом задании муниципального контракта обозначено, что каждый случай забора с улицы собаки или кошки без хозяина будет зафиксировано на видео.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх