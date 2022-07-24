Отлов бездомных собак и кошек в Самаре будут снимать на видео: сколько потратит бюджет

В августе 2022 года бездомных животных на территории Самары будут отлавливать по строгим правилам. В техническом задании муниципального контракта обозначено, что каждый случай забора с улицы собаки или кошки без хозяина будет зафиксировано на видео.
В августе 2022 года бездомных животных на территории Самары будут отлавливать по строгим правилам. В техническом задании муниципального контракта обозначено, что каждый случай забора с улицы собаки или кошки без хозяина будет зафиксировано на видео.
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