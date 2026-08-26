В Новосибирске на видео попало, как автомобиль с человеком снес столб со светофором

В Новосибирске машина с человеком вылетела в столб. Об этом сообщает Telegram-канал ACT-54 Black. «Водитель кроссовера Infiniti FX45 перестроился в крайний левый ряд, не убедившись в безопасности маневра, в результате чего другой автомобилист, несущийся по этой полосе, от неожиданности снес столб со светофором, а также въехал во встречный автомобиль», – говорится в публикации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии