Политика как он...
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Политика как она есть

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Подросток объяснил кавказским воспитанием отказ садиться при разговоре с Путиным

Подросток объяснил кавказским воспитанием отказ садиться при разговоре с Путиным

На марафоне российского общества «Знание» президент России Владимир Путин пообщался с 13-летним Никитой Гоголевым из Ставропольского края, который зачитал главе государства отрывок из своего стихотворения, посвящённого Дню Победы.

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