Подросток объяснил кавказским воспитанием отказ садиться при разговоре с Путиным

На марафоне российского общества «Знание» президент России Владимир Путин пообщался с 13-летним Никитой Гоголевым из Ставропольского края, который зачитал главе государства отрывок из своего стихотворения, посвящённого Дню Победы.
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