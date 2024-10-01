Шахматный турнир среди школ округа прошел в Раменском

Школьники из Раменского поучаствовали в соревнованиях по шахматам. В округе стартовал пилотный командный проект среди обучающихся начальной школы общеобразовательных учреждений и воскресных школ «Раменская ладья — 2024».
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