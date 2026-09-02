Номера телефонов тех, кто обдумывает заключение контракта на СВО, оказались в открытой продаже

Депутат Журавлев потребовал запретить операторам продажу номеров потенциальных добровольцев Это создает потенциальную угрозу для добровольцев и их семей, отпугивает людей от принятия решения пойти на фронт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кровавой барыне п...
- SI США и Израиль зах...
- Террористический ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым