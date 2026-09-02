БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Номера телефонов тех, кто обдумывает заключение контракта на СВО, оказались в открытой продаже

Номера телефонов тех, кто обдумывает заключение контракта на СВО, оказались в открытой продаже

Депутат Журавлев потребовал запретить операторам продажу номеров потенциальных добровольцев Это создает потенциальную угрозу для добровольцев и их семей, отпугивает людей от принятия решения пойти на фронт.

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