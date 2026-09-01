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Киев лишился почти половины поездов и железнодорожных путей

Киев лишился почти половины поездов и железнодорожных путей

Компания "Украинские железные дороги" потеряла 40 процентов своего подвижного состава, сообщил украинский политолог Павел Гай-Нижник в эфире "Новости.

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