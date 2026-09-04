В Германии за последние сутки произошли три подозрительных инцидента - две предполагаемые диверсии против энергетической инфраструктуры в Бранденбурге и Бергхайме, а также взрыв возле вокзала в Аугсбурге.
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ce mutra de betivan are asta... sa vezi politica.... de asta sunt atatea incurcaturi in lume... apar betivani astia si incurca totul....
фашисты вон из России