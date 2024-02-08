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"Это наше принципиальное отличие от Запада": Захарова - о партнёрстве с "Альянсом государств Сахеля"

"Это наше принципиальное отличие от Запада": Захарова - о партнёрстве с "Альянсом государств Сахеля"

Новый "Альянс государств Сахеля" проводит курс на сближение с Россией. Входящие в него Мали, Буркина-Фасо и Нигеp хотят преодолеть неоколониальную зависимость от Франции и в нашей стране они видят возможности.

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