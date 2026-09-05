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Огромный неубиваемый смартфон со съёмной экшен-камерой, которая снимает под водой. Живые фото RugOne Xsnap 7 Pro

Огромный неубиваемый смартфон со съёмной экшен-камерой, которая снимает под водой. Живые фото RugOne Xsnap 7 Pro

Модуль весом всего 39 граммов снимает видео в 2,7K и работает до 40 минут Компания RugOne представила на IFA 2026 необычный защищённый смартфон Xsnap 7 Pro, главной особенностью которого стала съёмная камера на магнитном креплении.

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