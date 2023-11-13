Госдеп назвал неприемлемыми слова министра Израиля о ядерной бомбардировке Газы

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Милле заявил, что американская администрация считает неприемлемыми высказывания министра по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихая Элияху о возможной ядерной бомбардировке сектора Газа.
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