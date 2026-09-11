Кемеровчане хотят минимальную зарплату в 52 700 рублей

Жители Кемерова назвали желаемый уровень минимальной зарплаты. Согласно результатам опроса, среднее значение по городу достигло 52 700 рублей.
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