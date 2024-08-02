Мотоциклист без прав погиб в огненном ДТП в Новокузнецке

t.me/Полиция Кузбасса В Новокузнецке мотоцикл столкнулся с внедорожником и загорелся, водитель двухколесного транспортного средства погиб, сообщает пресс-служба управления МВД России по Кемеровской области – Кузбассу 2 августа.
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