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ИА Регнум

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Кушнер назвал территориальный вопрос самым сложным при украинском урегулировании

Кушнер назвал территориальный вопрос самым сложным при украинском урегулировании

Наиболее сложной проблемой в переговорах по урегулированию конфликта на Украине остается вопрос территорий.

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