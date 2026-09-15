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Курские новости

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Курская область оплатила 16 тысяч выходных для родителей детей-инвалидов

Курская область оплатила 16 тысяч выходных для родителей детей-инвалидов

С начала 2026 года в Курской области оплачено более 16 тысяч дополнительных выходных дней для родителей детей с инвалидностью на сумму 120 млн рублей.

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